Franciaországban több mint kétezren haltak meg a júniusi hőhullám utolsó hetében

2025 ember vesztette életét Franciaországban a hőhullám csúcspontján, a halálesetek száma 19 százalékkal nőtt június utolsó hetében az egy héttel korábbi időszakhoz képest. Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter azt is jelezte, hogy a 45 év felettiek körében egyértelműen nőtt a halálesetek száma.

Franciaországban június 24-én volt az országos átlagot tekintve a valaha volt legforróbb nap, Párizsban közel 41°C-ot mértek.

A példátlan hőhullám következtében az átlagosnál 1222-vel több ember halt meg Belgiumban a június 18. és 29. közötti 12 napban, ami 39 százalékos többlethalálozást jelent - közölte a belga szövetségi közegészségügyi közszolgálat.

Tájékoztatásuk szerint a vizsgált időszakban tapasztalt, a szokásosnál több haláleset főként a 85 éves és az annál idősebb emberek körében fordult elő (630), de 180-an voltak a hőség 65 évesnél fiatalabb áldozatai is. A vizsgált időszakból hét napon át volt statisztikailag kimutatható többlethalálozás. A legtöbb június 27-én, szombaton történt, amikor 572, a hőségnek tulajdonított halálesetet jegyeztek fel.

Hollandiában a múlt héten 480 többlethaláleset történt, közölték csütörtökön a holland hatóságok – az elhunytak többsége 80 éves vagy idősebb volt.

Hollandiában a következő napokban enyhébb időre számítanak, de Franciaországban és Portugáliában a következő napokban ismét 40 fok feletti hőmérsékletre van kilátás. (BBC, MTI)