Kastélyszerű díszlet, lezárt aréna, sztárparádé – Taylor Swifték titkos álomesküvőjére figyel New York

Az egész történet néhány héttel ezelőtt kapott lendületet, amikor a New York Times arról írt, hogy valaki különleges rendezvényre kért engedélyt a Madison Square Garden környéki utcák lezárására július 2. és 4. között. A BBC szerint a város később megerősítette, hogy valóban érkezett ilyen kérelem, bár azt nem árulta el, ki áll mögötte. A rendőrség ugyanígy csak annyit ismert el, hogy nagyszabású magánrendezvény biztosítására készül, a belső rendőrségi dokumentumok és több amerikai lap szerint azonban a kétnapos eseménysorozatot kifejezetten Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjeként kezelik.
Swift és Kelce kapcsolata 2023-ban kezdődött, amikor a sportoló részt vett az Eras Tour Kansas City-i koncertjén. A koncert után elmesélte a podcastjében, hogy egy barátságkarkötőn keresztül szerette volna átadni Swiftnek a telefonszámát, de ez nem sikerült. Az üzenet azonban közös ismerősökön keresztül végül eljutott hozzá, és nem sokkal később elkezdtek találkozgatni, egy ideig a nyilvánosság tudta nélkül. A randizgatásból végül kapcsolat lett, majd tavaly augusztusban eljegyzés: Kelce kansasi otthonának kertjében kérte meg Swift kezét egy antik hatású, sárga arany foglalatú gyémántgyűrűvel. Az eljegyzést a pár egy Instagram-posztban jelentette be, ezzel a szöveggel: „Your English teacher and your gym teacher are getting married”, vagyis „az angoltanárod és a tesitanárod összeházasodnak”.
Azóta a rajongók és a bulvársajtó gyakorlatilag folyamatosan azt találgatják, mikor és hol lesz az esküvő. Felmerült Rhode Island, Kansas, egy teljesen titkos vidéki ceremónia és egy klasszikus New York-i nagyvárosi esküvő is. Végül utóbbi mellett dönthettek.
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