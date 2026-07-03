KANSAS CITY, MISSOURI - JANUARY 26: Taylor Swift celebrates with Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs after defeating the Buffalo Bills 32-29 in the AFC Championship Game at GEHA Field at Arrowhead Stadium on January 26, 2025 in Kansas City, Missouri. David Eulitt/Getty Images/AFP (Photo by David Eulitt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Kastélyszerű díszlet, lezárt aréna, sztárparádé – Taylor Swifték titkos álomesküvőjére figyel New York

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  • Taylor Swift és Travis Kelce hónapok óta készülő esküvője már jóval azelőtt a nyár legnagyobb celeb- és popkulturális eseményévé vált, hogy a pár egyáltalán megerősítette volna: valóban ezen a hétvégén tartják az „évszázad esküvőjét”.
  • A világ legnagyobb popsztárja és az NFL-ben játszó Kansas City Chiefs játékosa tavaly augusztusban jelentette be az eljegyzését, az elmúlt napokban pedig újságírók, rajongók és paparazzók próbálják megfejteni, mi készül a hétvégén a New York-i Madison Square Gardenben.
  • Hivatalos kommunikáció továbbra sincs, de az utcalezárások, a rendőrségi készültség, a helyszínre érkező kamionok és a sorra felbukkanó hírességek alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy legalább az esküvői ünnepségek egy részét valóban most tartják az arénában.

Az egész történet néhány héttel ezelőtt kapott lendületet, amikor a New York Times arról írt, hogy valaki különleges rendezvényre kért engedélyt a Madison Square Garden környéki utcák lezárására július 2. és 4. között. A BBC szerint a város később megerősítette, hogy valóban érkezett ilyen kérelem, bár azt nem árulta el, ki áll mögötte. A rendőrség ugyanígy csak annyit ismert el, hogy nagyszabású magánrendezvény biztosítására készül, a belső rendőrségi dokumentumok és több amerikai lap szerint azonban a kétnapos eseménysorozatot kifejezetten Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjeként kezelik.

Swift és Kelce kapcsolata 2023-ban kezdődött, amikor a sportoló részt vett az Eras Tour Kansas City-i koncertjén. A koncert után elmesélte a podcastjében, hogy egy barátságkarkötőn keresztül szerette volna átadni Swiftnek a telefonszámát, de ez nem sikerült. Az üzenet azonban közös ismerősökön keresztül végül eljutott hozzá, és nem sokkal később elkezdtek találkozgatni, egy ideig a nyilvánosság tudta nélkül. A randizgatásból végül kapcsolat lett, majd tavaly augusztusban eljegyzés: Kelce kansasi otthonának kertjében kérte meg Swift kezét egy antik hatású, sárga arany foglalatú gyémántgyűrűvel. Az eljegyzést a pár egy Instagram-posztban jelentette be, ezzel a szöveggel: „Your English teacher and your gym teacher are getting married”, vagyis „az angoltanárod és a tesitanárod összeházasodnak”.

Az eljegyzés!
Fotó: Taylor Swift/Instagram

Azóta a rajongók és a bulvársajtó gyakorlatilag folyamatosan azt találgatják, mikor és hol lesz az esküvő. Felmerült Rhode Island, Kansas, egy teljesen titkos vidéki ceremónia és egy klasszikus New York-i nagyvárosi esküvő is. Végül utóbbi mellett dönthettek.

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