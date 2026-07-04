Eltűnik a 146 méteres kémény Kelenföldről

Lebontják a Kelenföldi Erőmű 146 méter magas kéményét, amit 21 éve nem használnak – közölte a Veolia csoport, amelyhez az erőmű tartozik.

A kémény 1979-ben épült, de akkor még csak 96 méter volt a megengedett magasság. 146 méteresre a 80-as években építették.

Fotó: Google Maps

A kémény acéllemez részét 2015-ben eltávolították, csak az acélváz maradt meg, amelyet most szednek szét. A cég szerint az elbontott vas és acél mennyisége elérheti a 700 tonnát. A Kelenföldi Erőmű az ezredfordulóra vált elavulttá, ezért leállították és sorra bontották el az elemeit. A fővárosi erőműveket, köztük a kelenföldit is – 2002-2005-között újították meg technológiailag.

A kémény lebontásával az utolsó része is eltűnik az erőmű 70-es évekbeli ipari technológiájának, amely nem kapott műemléki besorolást – írta a cég. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. (via MTI)