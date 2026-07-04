Kigyulladt a bugaci fenyves, nagyon nehéz az oltás

Péntek délután tűz ütött ki a bugaci erdőrezervátum fokozottan védett területén – közölte a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. A tűz egy nagyjából 50-70 hektáros területen, foltokban égett.

Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság/Biró Csaba

A lángok megfékezésére a katasztrófavédelem 17 tűzoltóegységet vetett be, melyek 10 településen dolgoztak. Az oltásba a nemzeti park munkatársai is bekapcsolódtak, a lángokat éjjel sikerült megfékezni és körülhatárolni. A közeli ménesbirtokot is sikerült megvédeni.

Az oltást nehezítették a helyszíni adottságok: a sűrű, áthatolhatatlan növényzet és a mély, süppedős homoktalaj miatt a területet nem tudták megközelíteni a nehézgépjárművek, ezért kisebb, mobilabb járműveket kellett bevetni.

Fotó: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság/Biró Csaba

Az igazgatóság szerint a közvetlen veszélyt elhárították, de a helyzet még nem biztonságos, a feltámadó szél miatt a talaj és a növényzet folyamatosan parázslik, így bármikor újra kiüthet a tűz.

A Katasztrófavédelem honlapján jelen időben van kint a hír, hogy foltokban ég a bugaci fenyves erdő aljnövényzete, az oltásba önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak, a rajok puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal oltják a lángokat.