Már több mint kétezer hektárt semmisített meg a spanyolországi Costa Brava mellett tomboló erdőtűz

Már több mint kétezer hektárnyi, többnyire erdős területet perzselt fel Spanyolország északkeleti részén fekvő Costa Brava térségében pusztító tűz – írja az MTI. A tüzet valószínűleg gondatlanság okozta, emberi áldozatokról egyelőre nem tudni. A hatóságok arra kérik a környékbelieket és a turistákat, hogy kerüljék a területet.

Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ/Anadolu via AFP

A tűzoltók szerint a pénteken, Girona térségében kitört tüzet az éjszaka folyamán részben sikerült megfékezni, a tűzoltóság pedig igyekszik a maradékot is eloltani, még mielőtt a széljárás megfordulna. Jelenleg mintegy 400 tűzoltó és tíz légi egység vesz részt – a legfontosabb a lakosság megóvása – írta David Borell, a katalán tűzoltóság parancsnoka.

Fotó: LORENA SOPENA LOPEZ/Anadolu via AFP

Spanyolországban tavaly az ország újkori történelmének legsúlyosabb erdőtüzei pusztítottak. A lángok csaknem 400 ezer hektárnyi földterületet emésztettek fel. A tüzekben a spanyol belügyminisztérium adatai szerint nyolcan életüket vesztették és további 86-an megsérültek, illetve több mint 42 ezer embert kellett kitelepíteni.