Meghalt egy somogyi lovardában egy 20 éves lovas, akire ráesett egy ló

Még pénteken történt a tragikus lovasbaleset Somogysárdon: a dél-dunántúli település lovardájában egy 20 éves lovas szenvedett balesetet. A fiatal nő olyan súlyosan megsérült, hogy mentőhelikoptert riasztottak hozzá.

A megyei hírportál információi szerint a lovas úgy sérült meg, hogy ráesett a ló. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét nem tudták megmenteni a kórházban. A hírek szerint a tragikus balesetet egy gyakorlott versenyző szenvedte el.

A baleset körülményei egyelőre nem ismertek, a történtek vizsgálata várhatóan tisztázza, mi vezetett a tragédiához.