Minősített vesztegetés miatt vettek őrizetbe egy kormányhivatali osztályvezetőt, több mint tízmilliót kapott egy vállalkozótól

Meggyanúsított és őrizetbe vett egy kormányhivatali osztályvezetőt minősített vesztegetés megalapozott gyanúja miatt a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség pénteken. A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozó közel egymilliárd forintos pályázatot nyújtott be egy vidéki megyeszékhely kormányhivatalához, majd egy közvetítőn keresztül megállapodott a kormányhivatal egyik osztályvezetőjével, hogy ha nyer, a kapott pénzt 3 százalékát nekik adja. Történetesen úgy alakult a dolog, hogy a vállalkozó sikeresen szerepelt a pályázaton, így az előzetes megállapodásnak megfelelően idén április elején átadott a közvetítőnek 12,6 millió forintot, amiből 5 millió került az osztályvezetőhöz.

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Ő pedig, miután értesült arról, hogy a vállalkozó ismét pályázatot nyújtott be a kormányhivatalhoz, ezúttal 400 milliós nagyságrendben. Ekkor már ő kereste meg a közvetítőn keresztül a vállalkozót, felajánlva újbóli segítségüket. A pályázó ezúttal 6 millió forintot ajánlott, amit most csütörtökön adott át a közvetítőnek, majd ő pénteken adta tovább az osztályvezetőnek a kenőpénzből neki járó részt.

A nyomozó ügyészek ezután fogták el őket a TEK közreműködésével. Az ügyészek több helyszínen kutatást végeztek, és egyebek mellett több millió forintnyi kenőpénzt foglaltak le. A regionális nyomozó ügyészség a közvetítőként eljáró férfit bűnsegédként elkövetett minősített hivatali vesztegetés elfogadása, míg az osztályvezetőt minősített hivatali vesztegetés elfogadása miatt hallgatta ki gyanúsítottként. Az osztályvezetőt őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatásának elrendelését.