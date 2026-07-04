„Nehéz új korszakot nyitni azokkal, akik a lövészárkokat ásták” – üzente a művészeti akadémiás Krasznahorkai-döntés után Nagy Ervin

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár is kommentálta, hogy Krasznahorkai László Nobel-díjas író nem fogadta el a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) által felajánlott Nemzet Művésze elismerést. (A művészeti és kulturális életben is óriási a megosztottság, az MMA a NER egyik szimbolikus intézménye volt.) Az MMA elnöke ezután arról írt, nagyon szomorú Krasznahorkai döntése miatt.

Nagy Ervin azt írta, „Krasznahorkai László nem kért a Magyar Művészeti Akadémia díjából, mert a kultúrát, ami elvileg közös menedékünk lenne, a politika önös érdekek mentén kettészakította. Addig azonban nehéz lesz elindulni a béke útján, amíg olyan emberek ülnek a legfontosabb kulturális intézményeink élén, akik maguk is kulcsszerepet játszottak ebben a megosztásban, és aktívan asszisztáltak a hazai kulturális élet átpolitizálásához. Nehéz új korszakot nyitni azokkal, akik a lövészárkokat ásták, és akiknek a pozíciójuk fontosabb volt, mint a nemzeti kultúra egésze.”

Fotó: Németh Dániel/444

Nagy szerint a politikának nem az a dolga, hogy megmondja, ki a jó művész és ki a rossz hazafi, ebben voltak teljes tévedésben az előző rendszer vezetői. A politikának az a feladata, hogy garantálja a szabadságot és a méltó infrastruktúrát, ami a nemzet minden alkotóját megilleti. A „mi” és „ők” logikájával szakítanak, egy dolog számít, a teljesítmény.