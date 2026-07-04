Szentpétervárt támadták az ukránok, az olajterminál is égett

Szombat kora hajnalban támadást indított az ukrán hadsereg Szentpétervár ellen, amelynek során a közeli Kronstadt olajipari infrastruktúráját és katonai célpontjait támadta meg – erősítette meg a Telegramon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A közösségi médiában nagyon sok fotó és videó kering, amely a leírások szerint az égő szentpétervári olajterminált mutatja.





Független orosz médiaforrások szerint helyi idő szerint reggel fél 7 körül hallatszottak az első robbanások a városban, miközben az emberek arról számoltak be, hogy ukrán nagy hatótávolságú drónok repültek át a térség felett. Orosz tisztviselők szerint több tucat drónt lelőttek éjszaka a Leningrádi terület felett.

A Finn-öbölben, Szentpétervár Nagy Kikötőjében található olajterminál Oroszország egyik legnagyobb üzemanyag-tároló és -exportáló létesítménye. A terminál folyami, vasúti és közúti szállítással fogadja és szállítja a kőolajtermékeket, és a jelentések szerint éves áteresztőképessége 12,5 millió tonna.

Azt nem egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Szentpétervárt ritkán célozza az ukrán hadsereg, miután az oroszok erősen védik a légteret a történelmi jelentőségű város környékén. Az elmúlt hónapokban viszont fejlődött az ukrán dróntechnika, így hatékonyabban sikerült áttörni a légvédelmet Szentpéterváron, de Moszkvában is.

Oroszország július elsején minden idők legnagyobb támadását indította Kijev ellen, amire válaszul az ukrán hadsereg továbbra is az orosz olaj- és energiainfrastruktúrát célozza. A háború finanszírozásának ugyanis ez az egyik fő bevételi forrása.

A támadások miatt nemrég legalább 20 orosz régióban tartós üzemanyaghiány alakult ki, az autósok órákat állnak sorba a kutaknál. (Kyiv Independent)