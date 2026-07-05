25 millió követőt szedett össze a vébé kezdete óta a Zöld-foki szigetek heroikus kapusa

Vozinha ünnepel a spanyolok elleni 0-0 után Fotó: JOSE BRETON/NurPhoto via AFP

Kétségtelen, hogy az idei világbajnokság egyik nagy sztorija a Zöld-foki szigetek elképesztő teljesítménye: az afrikai ország válogatottja végül úgy esett ki a világbajnokságról, hogy rendes játékidőben senki nem tudta legyőzni: se Spanyolország, se Uruguay, se Szaúd-Arábia és Argentína sem. Minden meccsük döntetlenre végződött, végül Argentína a hosszabbításban felülkerekedett rajtuk.

A csapat legnagyobb hőse egyértelműen a 40 éves kapus Vozinha volt, akik kivédte a spanyolok szemét és a 16 közé jutásért is hatalmas bravúrokat mutatott be. Díjazták is a nézők világszerte: a korábban teljesen ismeretlen játékos, akinek a torna előtt 46 ezer követője volt, a négy meccs alatt 25 millió követőt gyűjtött össze az Instagramon.

Akkora őrület van a veterán kapus körül, hogy az Instagramon már AI generált kamuhírek is keringenek Vozinha lehetséges új klubjáról. Az egyik nagy karriert futó poszt szerint Lionel Messi klubja, az Inter Miami igazolná le a korábban ismeretlen játékost, de a hírről gyorsan meg lehetett állapítani, hogy semmi valóságtartalma nincs. A kamuhír alapja az lehetett, hogy Messi elsők közt gratulált a kapus teljesítményéhez a 3-2-re végződött meccsük után.

A játékos polgári neve Josimar Jose Evora Dias, és maga választotta magának a Vozinha művésznevet, ami nagymamát jelent – annak tiszteletére, hogy katonai szolgálatát teljesítő apja és állandóan dolgozó anyja helyett főleg a nagymamája nevelte.

Vozinha piaci értéke egyébként jelenleg 50 000 euró, ami még a zöld-fokiak között is az egyik legalacsonyabb. A szerződése épp most járt le a portugál másodosztályú GD Chaves-nél. Korábban Cipruson és Szlovákiában is profiskodott, jelenleg 92-szeres válogatott.