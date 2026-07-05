Mbappé nem fogott vele kezet, erre nekidobta a labdát

Hangos csontzenébe torkollott a szombati nyolcaddöntő Franciaország és Paraguay között. A meccset végül Kylian Mbappé tizenegyesével a franciák nyertek meg, akik így már ott vannak a legjobb nyolc között, ahol Marokkó vár rájuk.

De viszonylag hosszú árnyéka volt a meccsnek, ami főleg a paraguay-iak brutális játékáról maradt emlékezetes. Mbappé például a meccs után úgy nyilatkozott, hogy sokan azt hitték, baleriánkból áll a csapatuk, de a franciák készek bemocskolni a kezeiket, ha kell, és ha az ellenfél játéka ezt követeli meg. Itt egy rövid összefoglaló arról, hogyan próbálta kizökkenteni a dél-amerikai csapat a franciákat.

És hát sokat elárul a meccset vezető üzbég Tantashev, hogy ennek dacára három sárgát osztott ki a franciáknak, és egyetlen egyet sem Paraguaynak.

A közösségi médiában nagy sebességgel terjed az a felvétel, amin az látszik, hogy Paraguay kapusa, Orlando Gill konkrétan a lefújás utáni pillanatban nekidob egy labdát az épp ünnepelni készülő Mbappénak.

A felvételen az látszik, hogy Mbappé épp nagyon örül, a kapus pedig felé nyújtja a kezét, amit ő látványosan nem vesz észre. A kapus a meccs után úgy nyilatkozott: azért vágta a franciához a labdát, mert az elutasította a gratulációját.

Felmerülhetne persze benne az a kérdés is, hogy ha ez igaz, és Mbappé keresztülnézett a kapuson, annak egy ilyen meccs után vajon mi lehetett az oka.(Goal)