Nagy, rejtélyes ezüstgömbök sodródtak partra Ausztrália partjainál

Az ausztrál hatóságok vizsgálják a titokzatos, nagy ezüstgömbök eredetét, amelyek ezen a hétvégén sodródtak partra Queensland északi részén a tengerparton. A Townsville-től északra fekvő Forrest Beachen felfedezett hat szilárd tárgyat űrszemétnek vélik, és az Ausztrál Űrügynökség (ASA) most megpróbálja kideríteni, honnan származnak.

Szemtanúk szerint védőruhás személyek rendőri kíséret mellett veszélyes anyagok tárolására is alkalmas hordókba helyzeték a gömböket, mivel tartanak attól, hogy akár veszélyes anyagokat is tartalmazhatnak.

Egyes vélemények szerint a gömbök űrhajók hatóanyag-tartályai lehetnek, így könnyen tartalmazhatnak gyúlékony vagy reaktív anyagmaradványokat is.

Nem ez az első alkalom azonban, hogy ilyen titokzatos tárgyakat észleltek Ausztrália partjainál. 2023-ban például megerősítette, hogy az az óriási fémkupola, ami a nyugat-ausztráliai Perth közelében sodródott partra, az egyik rakétájukból származik.

A mostanihoz hasonló gömb alakú tárgyat találtak 2011-ben Namíbia füves területein is Dél-Afrikában. A szakértők akkoriban azt mondták, hogy valószínűleg egy pilóta nélküli rakétából származó üzemanyagtartályról vagy tömlős tartályról van szó, amelyben hidrazin – egy rendkívül illékony hajtóanyag – található. (BBC)