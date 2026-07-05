NYT: A FIFA Trump kérésére függeszthette fel az amerikai gólvágó eltiltását

Megdöbbentő dolog történt az amerikai társrendezésű világbajnokságon: a FIFA fegyelmi bizottsága eltörölte az amerikaiak sztárja, Folarin Balogun eltiltását. A döntést vasárnap hozta meg a szövetség, alig néhány órával azelőtt, hogy a New York Times megírta:

Donald Trump elnök, Gianni Infantino jóbarátja, személyesen járt közbe a döntés érdekében.

A dolog előzménye, hogy Balogun – az amerikaiak csatára és legjobb formában lévő játékosa, aki három gólt lőtt már a vébén – piros lapot kapott csapata Bosznia-Hercegovina elleni meccsén, miután megtaposta ellenfelét. Az esetet a videóbíró nyomán ítélte meg a játékvezető:

Az amerikaiak vitatták az incidenst, mert a taposás szerintük nem volt szándékos – ez azonban semmit nem számít a szabálykönyv szerint az eset utóéletét nézve.

A FIFA szabályai szerint piros lapok esetében a fegyelmi bizottság automatikusan eltiltja az érintett játékost, legalább egy meccsre – ezt a döntést bírálta most felül a fegyelmi bizottság, nyilvánvaló politikai nyomásra.

A hivatalos közlés szerint felfüggesztették egy évre a döntést, azzal, hogy ha a játékos hasonló szabálytalanságot elkövet, akkor azonnal érvényt szereznek neki.

A dolgot már csak azért is nehéz nem súlyos részrehajlásként értékelni, különös tekintettel arra, hogy a házigazda amerikaiak messze legjobb játékosát érinti.

Donald Trump, hogy minden a napnál világosabb legyen, még meg is köszönte a döntést a FIFA-nak azzal, hogy „visszafordították ezt az igazságtalanságot!”

Az amerikai csapat természetesen üdvözölte a döntést, a belgák ellenben megdöbbenésüknek adtak hangot.

2025-ben előfordult olyan, hogy a FIFA fegyelmi bizottsága lerövidítette egy játékos, történetesen Cristiano Ronaldo eltiltását háromról egy mérkőzésre; de olyan döntést, hogy valakit egyáltalán ne tiltsanak el, nagyon rég hozott a FIFA. 64 éve történt olyan világbajnokságon, hogy valakit nem tiltottak el piros lap után. (NBC / NYT)