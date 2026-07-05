Djed Spence és John Stones küzd a labdáért az angol válogatott edzésén július 4-én Mexikóvárosban, a Pumas edzőközpontjában Fotó: CARL DE SOUZA/AFP

Nem csak az ellenféllel, de néhány kiszámíthatatlan tényezővel is meg kell küzdenie a negyeddöntőbe kerülésért a hétfőn Mexikó ellen pályára lépő angol válogatottnak.

Az ellenfél társházigazdaként hazai pályán lép fel az Azteca Stadionban, ami komoly kihívást jelentenek bármelyik ellenfélnek. Leginkább a tengerszint feletti magasság miatt: Mexikóváros 2240 méterrel a tengerszint felett terül el, itt jóval kevesebb az oxigén, mint a torna otthonát adó amerikai vagy kanadai stadionok bármelyikében.

Ideális körülmények között sportolóknak legalább egy-két hét akklimatizációra volna szükségük ahhoz, hogy a testük alkalmazkodni tudjon ilyen körülményekhez. Az Kansas környékén táborozó angol válogatottnak alig két napja lesz erre. Mexikó ellenben minden meccsét eddig ilyen körülmények között játszotta: hármat az Aztecában, egyet Guadalajarában.

Ilyen körülmények közt nagyjából 10 százalékkal visszaesik az aerob kapacitás, vagyis az a maximális oxigénmennyiség, amelyet a szervezet képes felvenni a testmozgás során. Ez nem annyira a teljesítményre, inkább a regenerálódásra hatnak, szóval az angoloknak most tényleg jól fognak jönni az ivószünetek.

Thomas Tuchel szövetségi kapitány szerint ez komoly hátrány csapatának, amivel nehéz lesz megküzdeni. De azért készültek erre. Mivel valószínűsíthető volt ez a párosítás a 16 között, az angolok már korábbi edzőtáborokban is használtak oxigénterápiákra alkalmas hiperbárikus kamrákat, amikben a játékosok a megszokottnál akár háromszor nagyobb nyomású oxigént tudnak belélegezni.

De ez csak egy nyavalya a sok közül, amivel az egyébként eddig hibátlanul (és kapott gól nélkül) teljesítő Mexikón túl Anglia szembe kell nézzen. Pénteken több órán keresztül bizonytalan volt, hogy egyáltalán mikor kezdődik a meccs, olyan villámlásokra számítanak vasárnap Mexikóvárosban. (A Mexicó-Ecuador meccset emiatt később is kezdték el.)

Ecuador mindeközben panaszt tett a FIFA-nál, mert a mexikói szurkolók dudákkal, sípokkal, megafonokkal, hangszórókkal várták a csapatbuszt a szállodájuknál, és egész éjjel csapták a zajt, hogy a játékosok ne tudjanak aludni. (Ezek szerint sikerrel.)

Az angolok nem is hozták nyilvánosságra, melyik hotelben szállnak meg, de persze kiszivárgott, hogy a Santa Fe negyedben lesz a bázisuk, így aztán több százan várták őket a szálloda előtt – hosszan fújolva a játékosokat, és a hazai csapatot éltetve – , ahol a mexikói nemzeti gárda és készenléti rendőrök biztosították érkezésüket.

De itt sem bíznak a britek semmit a véletlenre: a stáb különböző természetes altatószerekkel, füldugókkal és fehér zaj generátorokkal (!) is felszereli a játékosokat, hogy biztosan tudjanak pihenni.

A Daily Mail szerint akad még egy aggasztó faktor, és ez az egyik oka, miért az angolok csak két nappal a meccskezdés előtt érkeztek Mexikóvárosba. Tartanak az ellenfél kémkedésétől. Tuchelék azért is maradhattak Kansasban plusz egy napot, hogy begyakoroljanak olyan figurákat, amiket a mexikóiak esetleg elleshetnének. A bulvárlap szerint a kansasi edzőpályákat a helyi rendőrök és biztonságiak jól biztosították, a mexikói Pumas edzőpályája, a La Cantera viszont akkor még ismeretlen volt számukra.

A Mexikó-Anglia nyolcaddöntőre helyi idő szerint 18 órakor kerül sor, ha az időjárás közbe nem szól, és nem csúsztatják el a kezdést. Magyar idő szerint hétfő hajnali 2 órára van kiírva a mérkőzés. (BBC)