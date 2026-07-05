Trump vagyonnyilatkozatában is megjelent a kolozsvári Trump-torony terve

A Trump család Kolozsvárra tervezett lakóparkjának ingatlanberuházási terve már hivatalosan is szerepel Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatában - írja a Transtelex. Eddig ugyanis csak pletykák voltak arról, hogy a Trump család ingatlanfejlesztési konglomerátuma, a Trump Organization idén megkezdheti az első romániai projektjének építését, miután megszerezte az első engedélyt egy luxusfejlesztés megvalósítására Kolozsváron.

A most megjelent, 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan: egy márkahasználati (licenc-) szerződéssel és egy szállodaüzemeltetési menedzsmentszerződéssel. A kolozsvári lap szerint egy olyan ingatlankomplexumot terveznek felhúzni, amely luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát is magába foglal majd.

A Trump International Cluj-Napoca nevű komplexum a kolozsvári nemzetközi repülőtértől öt percnyi autóútra, a város Szamosfalva negyedében, a Transylvania Smart City helyén épülhet fel, mintegy 200 hektáron terülne el, és összesen 1850 lakás építését tervezik. Ezen kívül felhúznának egy 30 emeletes tornyot is. A projekt része továbbá egy golfpálya, ami professzionális versenyekre és szabadidős használatra egyaránt alkalmas lenne. Ezen kívül terveznek bele kereskedelmi egységeket, illetve oktatási célú intézményt is.

A romániai projektért felelős amerikai DT Marks Cluj LLC és DT Cluj Hotel Manager LLC kolozsvári partnercége, az SDC ingatlanfejlesztő egy éve jelentette be, hogy a Trump-brand belép a romániai piacra. A Bukarestbe tervezett Trump Towerre vonatkozó szerződés értékét 5-25 millió dollárra becsülik, a kolozsvári projekt esetében a vagyonnyilatkozat szerint egyelőre nem lehet meghatározni a jogok értékét.