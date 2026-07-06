A Fidesz szerint visszajönnek az 50-es évek, a legsötétebb diktatúra következik

Önkény, önkény, önkény - nagyon megkedvelte az új irányt a Fidesz, miszerint Magyar Péter nagyjából Rákosi szintjén lévő diktátor, a parlamentben is többször előjött ez a vonal. Mi az hogy előjött, erre épültek fel konkrét felszólalások napirend előtt.

Már Vitézy nyitó expozéjára adott Tuzson-válaszban is benne volt ez a vonal, de aztán jött Bóka János, aki szerint ahol a választói akaratra való hivatkozással bármit meg lehet tenni bárkivel, ott önkény érvényesül.

A Tisza-kormány kirúgott 37 nagykövetet úgy, hogy másnap már be se mehettek a nagykövetségre, a pénzügyminiszter bejelenti a NAV-elnököt, majd mégsem, sorolta. Embereket aláznak meg, lehetetlenítenek el, az önkény 50 árnyalata a piszkosfehértől az éjfeketéig terjed, fogalmazott, a Tisza pedig belépett a szürkezónából a feketébe.

Tisza parlamenti képviselője óvodai bálon ajánlgat vádalkut a képviselőknek, beterjesztettek egy salátatörvényt konzultáció és egyeztetések nélkül, sorolta tovább. Az önkénynek ez a természete, mondta.

Magyar Péter a pulpitusról nevez meg embereket és vállalkozásokat, akikkel szemben rendőri vagy ügyészi lépéseket vár. A miniszterek politikai megrendeléseket adnak, hogy tisztviselőket vezetőszáron állítsanak elő, sorolta. Szerinte politikai lincselés indult Áder ellen is, aki kimondta, hogy alkotmányos puccsra készül a Tisza.

Önök meg akarják mutatni, hogy a Tisza többséggel bárkivel bármit megtehet, ez maga az önkény, mondta Bóka.

Ruff Bálint szerint a Fidesz még mindig a gyász első fázisában van, semmit sem fejlődött.

A neki valamit beszóló Tuzson Bencének felrótta a nincs kiskorú áldozat mondatot. "Most pedig itt vigyorog, mint egy tejbetök, pedig ezt mondta. A magyar emberek szemébe hazudott".

Ruff a Nemzeti Együttműködési Nyilatkozatot hozta elő, amely 2010-ben úgy fogalma zott, hogy új rendszer épül, és azt mondta, 2026-ban az emberek azt mondták, hogy ennek vége, ezt a rendszert le kell bontani, a tisza pedig ezt csinálja. Aztán azt mondta, amióta miniszter, és átvilágítják a dolgokat, minden nap 100 milliárdos mutyival találkozik. "Önök 16 évig csak loptak. Az országot elárulták és kifosztották. Mi ezt a rendszert bontjuk le", mondta.

Aztán Németh Balázs jött, de nem napirend előtt, hanem már interpellációban, "Önkényuralom épül?" címmel.

Nem fogta vissza magát, a vagyonvisszaszerzési hivatal szerinte az újkori ÁVH, mert olyan jogkörei lesznek, ami még a rendvédelmi szerveknek sem, és amely ellen még a Helsinki Bizottság is felszólalt.

Szerintük a hivatal minden, államtól kapott forintot vizsgálhat, azaz nincs olyan polgára az országnak, akit ne fenyegetne az új ÁVH, amely bármikor bárkit lehallgathat, bárkihez bekopogtat, bármilyen céget államosíthat. Németh szerint "a legsötétebb kommunista diktatúrát idéző besúgóhálózat és államosítás rémét vetíti elő" a javaslat.

Aztán agresszív vádaskodásokkal, dehumanizáló személyeskedéssel vádolta a kormányt. Németh szerint az országból egy olyan, sötét diktatúrákat idéző állam lehet, ahol a megfélemlítés az úr, politikai leszámolás zajlik.

Ez 50-es éveket, legsötétebb diktatúrát idézi, mondta.

Bódis Péter államtitkár erre azt válaszolta, hogy nem lesz új ÁVH, hanem Vagyonvisszaszerzési Hivatal lesz, amely a jogellenesen felhasznált közvagyont szerzi majd vissza, amely eljárási garanciákkal működik, a jogrendszerbe beilleszkedik, majd hosszan sorolta a Hivatalt érintő jogi szabályozásokat, és visszautasította a vádakat.

Németh Balázst nem nyugtatta meg a válasz, szerinte a Tisza véget vet a jogállamnak, kivezeti az országot az európai demokráciák sorából, és önkényuralmat épít.