A KEHI kérésére adták ki Ruszin-Szendi Romulusz egészségügyi adatait

Jogerősen pert nyert az Átlátszó az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházzal szemben, így derült ki, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) kérte ki Ruszin-Szendi Romulusz egészségügyi adatait, hogy aztán hónapokig az állítólagos zsírleszívásáról cikkezzen a Fidesz-propaganda.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Miután 2025 tavaszán az akkori kormánypárti sajtó Ruszin-Szendi állítólagos zsírleszívásáról írt, a KEHI vizsgálatot indított, jelentésében pedig közölte, hogy „a volt vezérkari főnökön a beavatkozást ezért nem a Honvédkórház saját eszközével, hanem egy, a beavatkozás időpontjában éppen a Honvédkórházban lévő, »ingyenes kipróbálásra« átadott eszközzel végezték el. Az eszközt ugyanaz a magánegészségügyi intézmény bocsátotta a Honvédkórház rendelkezésére, amely a volt vezérkari főnökön végrehajtott egészségügyi beavatkozást végző orvost plasztikai sebészként is foglalkoztatja, és az eszköz kipróbálásra történő átvételét is ő javasolta”.

Azt is leírták a KEHI-jelentésben, hogy „a Honvédkórház főigazgatójának nyilatkozata értelmében a beavatkozás a kórház betegnyilvántartó rendszerén belül egy úgynevezett »VIPGuard« rendszerbe került rögzítésre, amely titkosított adatként kezeli és tárolja az egészségügyi és a kapcsolódó személyes adatokat, illetve az érintett személy TAJ számát annak érdekében »maszkolja«, hogy az egészségügyi beavatkozás ne legyen beazonosítható”.

Az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház az Átlátszó közérdekű adatigénylésére nem árulta el, hány esetben használták az úgynevezett VIPGuard megoldást, illetve hogy abban hogyan kezelik az adatokat. A lap pert indított a kórház ellen és nyert, így megkapták az adatkezelési tájékoztatót.

A kórház a lapnak azt írta, a KEHI-nek azért adhattak át egészségügyi adatokat, mert a hivatal jogszabály alapján kormányzati ellenőrzést folytatott Ruszin-Szendi Romulusz ellátásainak jogszerűsége ügyében. A kórház ugyanakkor nem árulta el, hogy pontosan ki, mikor és milyen betegadatokhoz fért hozzá, és nem adott érdemi választ arra sem, ki rendelte el az érintett beavatkozás beazonosíthatatlanná tételét.

Így egyelőre az sem derült ki, hogy a Fidesz-kormány egyik propagandalapja hogyan juthatott hozzá egy védett személy különleges adataihoz.