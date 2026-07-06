Autoimmun betegséget diagnosztizáltak az örök életre hajtó Bryan Johnsonnál

Autoimmun gyomorhurutja van Bryan Johnson amerikai milliárdosnak, aki arról híres, hogy személyre szabott orvosi kezelésekkel, különleges életmóddal és étrenddel szeretne örökké élni. Egyben azt állítja magáról, hogy ő a legtöbbet vizsgált ember a világon.

Johnson az X-en posztolt a betegségéről. Azt írta, csak az emberek 3-5 százalékánál diagnosztizálják az autoimmun gyomorhurutot. Szerinte a korábbi életmódjára vezethető vissza a betegsége, de nem tudja pontosan, mikor alakult ki. Orvosai szerint a gyomra elkezdte megtámadni saját magát, ami tápanyaghiányhoz, vérszegénységhez és a daganatos megbetegedések kialakulásának megemelt kockázatához vezethet.

Bryan Johnson 2017-ben Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A milliárdos először vastagbéltükrözésen volt, mert orvosai polipra vagy daganatra gyanakodtak a vashiánya miatt. A vizsgálat azonban nem talált problémát. A következő lépés a gyomortükrözés volt, ami után arra jutottak az orvosok, hogy autoimmun gyomorhurutja van, a vashiány és a már korábbról ismert pajzsmirigy-alulműködés mellett.

Johnson megfogadta, hogy orvosaival megpróbál gyógymódot találni a betegségre, mert szerinte a mai világban már nem létezhet gyógyíthatatlan betegség.