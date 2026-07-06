Autoimmun betegséget diagnosztizáltak az örök életre hajtó Bryan Johnsonnál

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Autoimmun gyomorhurutja van Bryan Johnson amerikai milliárdosnak, aki arról híres, hogy személyre szabott orvosi kezelésekkel, különleges életmóddal és étrenddel szeretne örökké élni. Egyben azt állítja magáról, hogy ő a legtöbbet vizsgált ember a világon.

Johnson az X-en posztolt a betegségéről. Azt írta, csak az emberek 3-5 százalékánál diagnosztizálják az autoimmun gyomorhurutot. Szerinte a korábbi életmódjára vezethető vissza a betegsége, de nem tudja pontosan, mikor alakult ki. Orvosai szerint a gyomra elkezdte megtámadni saját magát, ami tápanyaghiányhoz, vérszegénységhez és a daganatos megbetegedések kialakulásának megemelt kockázatához vezethet.

Bryan Johnson 2017-ben
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

A milliárdos először vastagbéltükrözésen volt, mert orvosai polipra vagy daganatra gyanakodtak a vashiánya miatt. A vizsgálat azonban nem talált problémát. A következő lépés a gyomortükrözés volt, ami után arra jutottak az orvosok, hogy autoimmun gyomorhurutja van, a vashiány és a már korábbról ismert pajzsmirigy-alulműködés mellett.

Johnson megfogadta, hogy orvosaival megpróbál gyógymódot találni a betegségre, mert szerinte a mai világban már nem létezhet gyógyíthatatlan betegség.

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