Az ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, amiért közölte, hogy „dugná” Kylie Minogue-ot

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, amiért nemrég egy podcastben „megjegyzéseket tett” az énekes Kylie Minogue-ról. Albanese a „Bush Deep” podcast vendége volt, ahol Nikki Osborne komikus megkérdezte tőle, hogy három ausztrál híresség – Kylie Minogue, Nicole Kidman, Rhonda Burchmore – közül kivel feküdne le, házasodna össze vagy randizna.

Az Osborne által bedobott kérdéssor – „shag, marry or date” – feltehetően a „fuck, marry, kill” minimálisan szofisztikáltabb változata akart lenni, amire Albanese először nem akart válaszolni, majd végül mégis megtette, és közölte: „Ó, egyértelműen Kylie.” A visszakérdezésre, hogy házasodna, dugna vagy járna vele, Albanese azt mondta: „Mind a három. Ő fantasztikus.”

Az adás után egy parlamenti képviselő „helytelennek” nevezte Albanese megjegyzését, egy másik képviselő pedig közölte, hogy amit a miniszterelnök mondott, az „tiszteletlen a nőkkel szemben és lealacsonyítja a miniszterelnöki tisztséget”.

Kylie Minogue nem nyilatkozott. (BBC)