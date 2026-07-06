Kapitány István egyszerre két pozíciótól fosztotta meg az EXIM vezérét

gazdaság

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy visszahívta Dr. Berta Adriennt az Exim Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatói posztjairól, valamint minden kapcsolódó vezetői megbízásából. A miniszter nem indokolta bővebben a döntést, és az sem derült ki egyelőre, ki veszi át a vezetést.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszter korábban, június 12-én már átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítást indított a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági intézményeinél: az EXIM Magyarországnál, a HEPA-nál (Magyar Exportfejlesztési Ügynökség) és a HIPA-nál (Nemzeti Befektetési Ügynökség). Célja állítása szerint a hatékonyság, átláthatóság és eredményesség biztosítása volt, független külső szakértők bevonásával, kiterjedve a működési folyamatokra, szerződésállományra, irányítási struktúrára és a közpénz-felhasználás hatékonyságára.

Az Eximbank és a MEHIB jogilag két külön, de közösen irányított állami cég, amelyek együtt alkotják az EXIM-csoportot — az egyik a hitelező, a másik a biztosító oldal —, és mindkettőt ugyanaz a vezérigazgató vezette, amíg Kapitány István most mindkét posztról le nem váltotta Berta Adriennt, akit 2025 áprilisában nevezték ki az EXIM élére.

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