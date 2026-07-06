Képkockáról képkockára, ahogy három fiú ellop két széket a balatonszárszói strandról

Egészen kreatív lopást lehet megtekinteni a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság lakossági felhívásában. A feltöltött képek ugyanis tökéletesen dokumentálják, ahogy három fiú ellop két büfészéket.

A bűncselekmény június 22-én, reggel 5:45-kor történt Balatonszárszón. Először a fehér pólós fiú adott oda egy széket az egyik fekete pólós, biciklin ülő társának, aki aztán ráült a nyeregre rakott székre, és elindult a strandról kifelé.

Miközben másik, biciklin ülő társa stabilizálta a nyeregre helyezett széket, a fehér pólós fiú hátrament az asztalokhoz, hogy elhozza a második széket. Ezt aztán a másik, biciklin ülő fiú nyergére rakta.

Amikor mindkét lopott szék a biciklikre került, a fehér pólós fiú beleült az egyik székbe, majd a háromfős társaság elbiciklizett a kora reggeli, balatonszárszói napsütésben.

A balatonföldvári rendőrőrs az ügyben ismeretlen tettesek ellen nyomoz, lopás gyanúja miatt. Arra kérik a lakosságot, hogy ha valaki felismeri a fiatalokat, keresse a rendőrséget.