Két, szexuálisan kizsákmányolt kiskorút is találtak egy emberkereskedelem elleni nemzetközi razzia során Magyarországon

Idén június 8–12. között immár negyedszer szervezték meg az emberkereskedelem felszámolása érdekében végrehajtott nemzetközi akciót, aminek eredményeként hét áldozatot azonosítottak: három szexuális célú kizsákmányolás sértettje, közülük kettő kiskorú, míg négy kényszermunka sértettje, ők mind felnőttek, derül ki a rendőrség közleményéből.

Az akcióban gyanúsítottként 15 magyar állampolgárt hallgattak ki: 12 ellen szexuális célú, kettővel szemben munkacélú, egy ellen pedig koldultatás céljából elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka bűntett gyanúja miatt indult eljárás.

A végrehajtásban közel 1500 fő vett részt: 5103 személyt, 1847 járművet, 673 helyszínt (szolgáltató szektor üzlethelyiségeit, szórakozóhelyeket, magánlakásokat, masszázsszalonokat, mezőgazdasági, illetve közterületeket, vállalkozásokat, határátkelőket) és 4565 okmányt ellenőriztek.

A kifejezetten szexuális célú kizsákmányolás, a bűncselekményre kényszerítés és a koldultatás megelőzésére, valamint az ehhez kapcsolódó bűnesetek felfedésére fókuszáló műveletsorozatban 59 ország és négy nemzetközi szervezet (Europol, Frontex, Interpol, Ameripol) vett részt. Idén az akció globális méreteket öltött, tekintve, hogy az európai országok mellett aktív szerepet vállaltak latin-amerikai államok rendvédelmi hatóságai is.