Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász-kormány

Lemondott a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet Vészhelyzeti Bizottságnak nevezett kormánya, hogy átadja az övezet polgári igazgatását egy új, technokratákból álló bizottságnak – jelentette be hétfőn a terrorszervezet.

Ezt a a Béketanács létrehozásával egy időben lépték meg. Közleményük szerint a közalkalmazottak továbbra is ellátják feladataikat, és biztosítják a közszolgáltatásokat. Úgy fogalmaztak, hogy ők „közszolgák, akik készek az NCAG irányítása alatt dolgozni”. A Hamász szerint a hatáskörök átadásához szükséges valamennyi közigazgatási előkészület megtörtént. A döntés nem érinti a terrorszervezet katonai szárnyát, aminek lefegyverzéséről a közvetítők továbbra is tárgyalnak a Hamásszal.

Fotó: EYAD BABA/AFP

Az MTI azt írja, Izrael a bejelentés ellenére nem fogja engedélyezni, hogy az NCAG Kairóban tartózkodó tagjai belépjenek az övezetbe. Amíg Izrael nem válik részévé ennek a folyamatnak, és az Egyesült Államok sem gyakorol nyomást a terv végrehajtása érdekében, nem várható érdemi változás a Gázai övezet helyzetében.