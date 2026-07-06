Törökország erkölcsi normákra hivatkozva kitiltott egy amerikai LMBTQ+ üdülőhajót

A török hatóságok „családi értékekre” és „erkölcsi normákra” hivatkozva megtiltották egy amerikai LMBTQ+ utazókat szállító üdülőhajó kikötését az országban. Az Atlantis Events által szervezett, Athénból induló tíznapos földközi-tengeri körút folyamán a hajó eredetileg Kuşadasıban és Isztambulban is kikötött volna, a török hatóságok azonban törölték a programot, mivel a csoport szerintük a társadalmi struktúrával összeegyeztethetetlen viselkedésről ismert. A mintegy 1900 utas (akik közül 1100 amerikai) Törökország helyett így Kairóban és Krétán fog kikötni.

Fotó: MUHAMMED ABDULLAH KURTAR/Anadolu via AFP

Rich Campbell, az utazásszervező vezérigazgatója megdöbbentőnek és aggasztónak nevezte a döntést, kiemelve, hogy a vállalat 36 éves történetében most először tagadták meg tőlük a kikötést az identitásuk miatt. Hangsúlyozta, hogy nem politikai szervezetről van szó, a turisták csupán kikapcsolódni és költeni szerettek volna. Az egyik utas szintén értetlenségét fejezte ki, hiszen korábban már járt probléma nélkül hasonló úton az országban, és hozzátette: sajnálja a helyi árusokat, akik így elesnek a turisztikai bevételektől.

A lépés illeszkedik Tayyip Erdogan elnök AK pártjának az elmúlt évtizedben tapasztalható, LMBTQ+ közösséggel szembeni egyre keményebb retorikájába, amelynek keretében Isztambulban már 2015 óta tiltják a Pride felvonulásokat is. Míg Aydın tartomány vezetése mereven elzárkózott a látogatástól, Isztambulban a rendőrség még egy helyi bárban is razziát tartott egy állítólagos rendezvényprospektus miatt. (via CNN)