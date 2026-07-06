Zavargás tört ki egy Sri Lanka-i börtönben, sokan meghaltak

Zavargások törtek ki egy Sri Lanka-i börtönben, rabok két csoportja csapott össze; 25 ember meghalt, mintegy százan pedig megsebesültek – közölték hétfőn a helyi hatóságok.

Fotó: ISHARA S. KODIKARA/AFP

A Colombótól mintegy 35 kilométerre északra fekvő negombói börtönben a közlemény szerint vasárnap tört ki zavargás, és még hétfőn napközben is tartottak. A Hiru helyi tévéadó szerint a halottak és a sebesültek között a rabok mellett börtönalkalmazottak is vannak.

A rendőrség szóvivője megerősítette, hogy zavargás tört ki a börtönben, és többen meghaltak, de további részleteket nem közölt. A hatóságok egyelőre arról sem tájékoztattak, hogy miért tört ki a zavargás. (via MTI)