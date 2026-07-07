A KFT szerint a Heineken jogtalanul használja a Balatoni nyár címét és refrénjét, ezért szerzői jogi kifogást emel a zenekar

A KFT zenekar közleményben jelezte, hogy szerzői jogi kifogást emelt a Heineken Hungária Zrt.-vel szemben – írja a Telex. Az együttes szerint a Heineken a megkérdezésük és hozzájárulásuk nélkül dobott piacra egy alkoholmentes terméket, amelynek neve és marketingje a KFT 1986-os slágerére, a Balatoni nyár című dalra épül. A zenekar szerint a sörkampány a dalhoz kötődő, évtizedek alatt kialakult kulturális és érzelmi jelentést használja fel.

Fotó: ERIC BERACASSAT/Hans Lucas via AFP

A KFT jogi képviselője írásban fordult a Heinekenhez szerzői jogi kifogásaival. A zenekar közlése szerint bíznak abban, hogy a felek peren kívül, tárgyalásos úton rendezni tudják a vitát, ami szerintük egy nemzetközi vállalathoz és a 45 éve működő együtteshez is méltó megoldás lenne.

Aki pedig napokig tartó dallamtapadásra, és önkéntelen dúdolgatásra vágyna, annak itt egy kis segítség: