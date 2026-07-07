A tanúval indult újra az adás az M1-en

Miután kedden átvette az irányítást az MTVA-ban Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója és az általa kijelölt ideiglenes vezetés, hamarosan lekapcsolták az M1 adását, akárcsak a Kossuth rádiót, amelynek hullámhosszán a Bartók rádió műsorát lehetett hallgatni. Az eseményekről itt írtunk részletesen.

Az eddig hírcsatornának nevezett, de az áprilisban megbukott NER propagandacéljait szolgáló M1-en évek óta propagandát mantrázó Radnai Csaba a híradóban felolvasta az új vezetők érkezéséről szóló közleményt, többek között azt, hogy „feladatuk a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, illetve a propaganda felfüggesztése és a hírszolgáltatás szakmai megújítása, hogy a közmédia az elmúlt évek után végre hiteles, objektív és független intézmény legyen”.

Nem sokkal később elsötétedett az M1, és a fekete háttéren fehérrel a következő szöveg jelent meg: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”

Ezután bejelentették, hogy az adást 19:56-kor indítják újra – az 1956. október 23-a forradalomra emlékezve –, és az első időszakban magyar filmeket vetítenek majd a csatornán. Aki azt tippelte, hogy mondjuk a Tavaszi széllel kezdenek, tévedett, a Vastagbőr tippje vagy értesülése viszont bejött: az első film A tanú, Bacsó Péter filmszatírája, ami a Rákosi-korszak abszurditásait és kegyetlenségét mutatja be groteszk humorral, sokszor szállóigévé lett mondásokkal.

Íme az M1 visszatérésének első 30 másodperce:

Az 1957. május 1-jén indult Magyar Televízió az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke.