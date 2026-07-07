Egy szál gitár és egy különleges hang – José González lép fel a Művészetek Völgyében

Fogalmam sincs, pontosan mikor hallottam először, de azóta is emlékszem erre a hangra. Talán egy tévéreklámból ismerős, de a mai napig a playlistemen van az a szám. Meg egy sor másik is, ami ugyanaz a hang és ugyanaz az egy szál gitár. Még soha nem hallhattam élőben, pedig óriási koncertrajongó vagyok, idén viszont José González is fellép a 35. jubileumi Művészetek Völgyén – amivel egészen biztos vagyok, hogy nemcsak nekem okoz örömet. Egyébként is hiszek abban, hogy a zene nem csupán kifejező, hanem közösségi élmény, annak érzelmi hatásaival együtt, és tömegpszichózis helyett arra számítok, hogy egy újabb olyan koncertélményem lesz, amire szívesen fogok örökké emlékezni.

Napjaink egyik legkiválóbb zenésze, az argentin menekült szülők Svédországban született gyermeke idén hetedik alkalommal lép színpadra Magyarországon: szerepelt már a Sziget Nagyszínpadán és a Müpában is. A Junip nevű zenekarával egészen más hangzásvilágot mutat be, mint szólóban egyetlen gitárral. Júliusban, a Művészetek Völgyében szólókoncertet ad majd, és joggal mondható, hogy senkinek nem fog csalódást okozni. A világszerte teltházas koncerteket adó, egyedi és lebilincselő hangzás igazi csemege a zenekedvelőknek.

A Művészetek Völgye egyébként is egy különleges és gazdag kulturális esemény, amit nem érdemes a popzenei koncertekre vagy a kézműveskedésre redukálni. Itt szó szerint mindenki talál magának programot, lehetetlen unatkozni, és már eleve a fesztiválra hangolt települések, Kapocs, Taliándörögd és Vigántpetend bejárása is óriási élmény. Újcirkuszi, színházi, képzőművészeti és irodalmi programok mellett hazai és nemzetközi zenei produkciók váltják egymást a színpadokon esténként.

A szervezők igyekeznek minden évet különlegessé tenni a meghívott előadókkal, ami miatt évről évre újabb és újabb közönséget szólaltatnak meg. Tavaly a Franz Ferdinand adott óriási sikerű koncertet, idén pedig José González lesz az egyik húzónév. Az ő zenéjét pedig valószínűleg mindannyian hallottuk már, és lehetetlen elfelejteni.

Semmi flanc, egyszerűből nagyszerű

A színpadon mindössze egy gitárral és a hangjával megjelenő González lenyűgöző koncerteket ad színházakban, koncerttermekben, nagy tömegek előtt és kisebb közönségeknek is, a Művészetek Völgyében pedig a Panoráma Színpadon, az ország egyik legkülönlegesebb koncerthelyszínén lép fel július 25-én, a fesztivál első szombatján.

Ráadásul nemcsak a helyszín lesz egyedi, hanem az alkalom is, Magyarországon idén nincs több tervezett koncertje a svéd előadónak. González a Against The Dying Of The Light című kislemezével tért vissza, és bár a turnéja erre az új albumra épül, a koncerten természetesen a korábbi lemezekről is hallhatunk majd kedvenceket.

Friss albuma meglehetősen széles témavilágot dolgoz fel, az új dalok egyszerre szólnak az emberiségről, a technológiáról és a modern világ tartogatta bizonytalanságról is. Bátran választott témái zenébe oltva egészen elgondolkodtatók a hallgatóság számára is, így nemcsak zenei csemegét, hanem olyan összetett koncertélményt kínál, amit elvihetünk magunkkal a koncert végi taps után is.

Több mint húsz éve ismerjük a hangját

Ha máshonnan nem is, a Hertbeats című zeneszámról rengetegen felismerhetik González hangját. Az azóta is töretlen népszerűségnek örvendő dal egy több mint 10 éves Sony Bravia reklámban is szerepelt (nekem is innen volt ismerős, de bevallom, utána kellett néznem, hogy a tévében mikor is láthattam és hallhattam), valamint több alkalommal játszotta zenekarral, és persze számos feldolgozása is született. Far Away című számát pedig a gamerek a Red Dead Redemption 1. részéből ismerhetik.

Az elmúlt húsz évben azonban számtalan hasonlóan magával ragadó dal született meg az énekes és dalszerző fejében. Az egy szál gitárral előadott zenék egyszerre sugallnak csendes intimitást, majd váltanak át dinamikus, telt és erőteljes hangzásra. Ez teszi González zenéjét igazán különlegessé: egyszerre fed le széles dinamikus tartományt – mindezt úgy, hogy csak a saját és a gitárja hangját használja fel. Az elmúlt két évtizedben mindezzel nemzetközi sikerekre tett szert, ismertté vált nemcsak hazájában, hanem globálisan, zenéje ugyanis szinte univerzálisan kifejező. Számomra ez azt jelenti, hogy ha nem is a dalszövegekre figyelek, akkor is kivált belőlem érzelmeket, ezt pedig elég ritkának tartom.

Egyszerre intim és tökéletes

És hogy mire számíthat a közönség 25-én? Egyszerre precíz és közeli előadásmódra, jelenlétre és közösségre. José González nemcsak a színpadon hat, hanem a teljes közönségben: koncertjeit egyfajta meghittség hatja át, amiből mindenkinek jut majd. Ismerős és egészen új dalok rajzolják ki a zenész karrierútját, de a meghatározó mégis a tökéletes előadásmód és a zenei élmény lesz. Az ismerősség pedig a mind közül kitűnő egyedi hangzásvilágból ered majd. Jó lesz megpihenni ebben a puha, ölelő buborékban, amit González egy fesztiválra és a Müpa Hangversenytermébe is el tud vinni. Én minden Völgylakónak, de inkább úgy fogalmazok, mindenkinek receptre írnám fel, hogy meghallgassa.

A 35. kavalkád

Az idei, 35. Művészetek Völgye nemcsak José Gonzálezt hozza el Magyarországra. A komolyzenei felhozatal igazi csemegéket tartogat: többek között itt lesz a fesztiválon a Cantoria, a Cordame Duo, illetve Alexey Botvinov. A Visa támogatásával megvalósuló fesztivál mellé további magyarországi nagykövettségek, többek között a cseh, a spanyol, a finn, valamint a nagy-britanniai támogatásával is érkeznek előadók installációkkal, bemutatókkal, és persze zenei produkciókkal.

Fotó: FeketeTiborKristof

Természetesen a hagyományos Völgy-fellépők is itt lesznek, illetve több olyan magyar könnyűzenei előadó is, akikre már régóta várnak a rajongók, hogy újra színpadon láthassák őket.

A Völgy tehát idén is számtalan izgalmas programmal várja 10 napon keresztül a vendégeit akár egy-egy napra is. A 3, 5 és 10 napos bérletekkel pedig még több jut az egyedülálló élményből, amit az évente megrendezett Művészetek Völgye jelent a településtrióban.