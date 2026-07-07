Elítéltek egy borsodi nőt, mert drogokkal átitatott levelet küldött a börtönben ülő élettársának

Kedden a Kazincbarcikai Járásbíróság előkészítő ülésén 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte azt a nőt, aki 2024 novemberében kábítószerekkel átitatott levelet küldött a börtönben ülő élettársának.

2024. november 21-én a Borsodi Izsófalva olyan levelet adott fel a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott élettársának, amit kétféle kábítószerrel itatott át. Csakhogy büntetés-végrehajtási intézet lefoglalta a küldeményt.

A nő az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság rendvédelmi szerv létesítményében elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki bűnösnek, és miatt 2 év – végrehajtásában 4 évi próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte.

A bíróság enyhítő körülményként értékelte a nő beismerő vallomását, büntetlen előéletét, és azt, hogy kiskorú gyerekekről kell gondoskodnia, illetve ekként esett latba a hatóanyag-tartalom nagysága is. Súlyosító körülmény volt az ilyen típusú cselekmények elszaporodottsága, és az, hogy kétféle kábítószer is megtalálható volt a levélen. Az ítélet nem jogerős. (Bíróság)