Gyurcsány Ferenc négy napig ivott a lemondása után

Gyurcsány Ferenc író, volt kormányfő 2025 májusában – a Demokratikus Koalíció elnöki posztjáról és a parlamenti frakcióvezetésről való lemondásával, valamint Dobrev Klárával történt válásával – hivatalosan visszavonult a közélettől. Most maratoni interjút adott a Médiapiacnak, ahol beszélt a bukása utáni napokról, és természetesen megszakértette kicsit a jelenlegi miniszterelnököt, Magyar Pétert is.

Forrás: Gyurcsány Ferenc/Facebook

Az interjúban Gyurcsány beszélt a lemondását és válását követő napok nehézségeiről. (Ez röviden itt megtekinthető).

„A legnagyobb dráma nem akkor köszöntött be, amikor lemondtam, hanem másnap reggel fél hatkor fölébredtem és nem volt dolgom. És nem voltam rá fölkészülve. [...] Ki lehet reggel bontani egy üveg italt, és elkezdesz inni, hogy legalább egy pillanatra messzebb kerülj a történésektől.”

Ez az állapot négy napig tartott. Gyurcsány elmondása szerint ebből a légüres térből végül a szigorú intellektuális munka és az írás rántotta ki, amelynek eredményeképp az elmúlt 14 hónapban három könyvet is megírt. Azt is leszögezte, hogy a politikába nincs visszatérés.

Gyurcsány kitért Magyar Péter jelenségére is. Véleménye szerint a posztmodern nyilvánosság szerkezete ma már egyszerűen kikényszeríti, hogy a politikusokból influenszerek váljanak:

„Ebben az influencer szerepben [...] kivételeset alakít az elődjeihez képest. Hogy egyébként ez aztán majd végül megfogható politikai teljesítményt hogyan és mennyit fog hozni, az meg előttünk van még.”