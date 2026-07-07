Halálbüntetést kérnek az ügyészek Charlie Kirk gyilkosára

Halálbüntetést kérnek arra a 23 éves férfira, akit Charlie Kirk ismert amerikai konzervatív aktivista meggyilkolásával vádolnak. A Utah állambeli ügyészek egy hétig tartó meghallgatáson mutatják be bizonyítékaikat, hogy Tyler Robinsonnak bíróság elé kelljen állnia a gyilkosság miatt.

Kirköt 2025. szeptember 10-én lőtték le a Utah Valley University kampuszán, Salt Lake Citytől mintegy 65 kilométerre délre, miközben diákokkal vitázott. A 31 éves aktivista vitáit azzal hozták összefüggésbe, hogy fiatal szavazókat mozgósított, és hozzájárult Donald Trump 2024-es újraválasztásához. Charlie Kirk jelentőségéről az amerikai politikában ebben a cikkben írtunk.

Charlie Kirk. Fotó: PHILLIP FARAONE/Getty Images via AFP

A hétfői meghallgatáson David Hull utahi állami nyomozó a bíróságon Robinsont azonosította gyanúsítottként. Hull szerint a nyomozók térfigyelő kamerák felvételei alapján rakták össze Robinson mozgását a lövöldözés napján, miután kiderült a személyazonossága, amikor a férfi közölte a rendőrökkel, hogy kész feladni magát.

Hull azt mondta, a videófelvételek szerint Robinson négyszer is megfordult az egyetemi kampuszon azon a napon: kétszer a lövöldözés előtt, egyszer annak idején, majd utána is. A rendőrök akkor azonosították Robinson ezüstszínű Dodge Challengerét, amikor lefuttatták a jogosítványának adatait.

Fotó: Utah Governor's Office/AFP

A meghallgatáson jelen volt Kirk özvegye, Erika Kirk és a család több tagja is. Ők elhagyták a tárgyalótermet, mielőtt az ügyészek bemutatták volna a lövöldözésről készült videókat, amelyeket járókelők, egy videós és térfigyelő kamerák rögzítettek. Ez volt az első alkalom, hogy Erika Kirk egy helyiségben tartózkodott Robinsonnal, akit azzal vádolnak, hogy négy órát vezetett Washington városából, hogy megölje Kirköt. Robinson családtagjai is jelen voltak a tárgyalóteremben, ahogy Donald Trump fia is. (Reuters)