Egy olasz faluban 200 eurós bírságot kaphat, aki fürdőruhában vagy félmeztelenül sétál

Elege lett a „modortalan turistákból” Varennának, a Comói-tó partján fekvő halászfalunak: a fürdőruhában vagy póló nélkül sétálókra 50-200 eurós bírságot szabnak ki. A strandokra értelemszerűen ez nem vonatkozik.

A turistacsoportok létszámát 25 főben korlátozzák, akik a keskeny, macskaköves utcákon nem torlódhatnak össze, az idegenvezetők pedig nem használhatnak hangszórót. Mindezzel a 650 fős falu nyugalmát akarják megvédeni.

Fotó: CAMILLO BALOSSINI/robertharding via AFP

Mauro Manzoni polgármester azt mondta, „Varenna egy csodálatos falu, és büszkék vagyunk arra, hogy évente több százezer látogatót fogadunk a világ minden tájáról, azonban a lakosaink életminőségét nem áldozhatjuk fel a tömeges turizmus oltárán.”

Az új szabályok néhány napja léptek életbe, a helyiek többsége a jelek szerint elfogadja azokat, főleg az öltözködési szabályokat.

Olaszország több városában vezettek be hasonló intézkedéseket a tömegturizmus miatt. Sorrento polgármestere például 2022-ben „elterjedt illetlen viselkedésnek” nevezte, hogy emberek fürdőruhában vagy meztelen felsőtesttel sétálnak, ami szerinte rontja a város hírnevét, ezért súlyos bírságokat szabott ki. Liguria exkluzív tengerparti városában, Portofinóban 2023-ban betiltották a szelfizést, és bizonyos területeket „várakozási tilalom zónákká” nyilvánítottak, hogy elriasszák a turistákat attól, hogy túl sokáig időzzenek egy helyen. (Guardian)