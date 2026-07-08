Felvonszolta a tízemeletes ház tetejére, majd le akarta lökni volt élettársát egy miskolci férfi

Egy hónapra letartóztatták azt a miskolci férfit, aki a gyanú szerint le akarta lökni volt élettársát egy tízemeletes miskolci bérház tetejéről - közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya.

A bíróság szerint a férfi korábban többször is agresszív volt a nővel szemben, részegen bántalmazta is, mire a nő szakított vele. A férfi ebbe nem nyugodott bele, múlt vasárnap elment a nő lakásához, a hajánál fogva megragadta és felrángatta őt a bérház tetejére.

Ott közölte vele, hogy nem megy sehova, szidta és bántalmazta. A nő próbált visszamenni a házba, mire a gyanúsított ölbe kapta, a tető korlátjához vitte, és elkezdte átemelni rajta, és a nő teste a mélybe lógott. Végül sikerült kiszabadulnia a férfi fogságából, a segélykiáltásait hallók pedig közben kihívták a rendőröket. Mikor a rendőrök kiértek a helyszínre, a nő visszamenekült a lakásába.

A férfi ellen a rendőrség emberölés kísérlete és a személyi szabadság megsértése gyanújával indított büntetőeljárást. A bíróság a többi között azért rendelte el a letartóztatását, hogy ne félemlítse meg a nőt és a tanúkat. A férfi ellen folynak más büntetőeljárások, a volt barátnőit is zaklatta, így azt sem zárta ki a bíróság, hogy újra rátámadna a nőre. (MTI)