Kapitány István kirúgta állami állásából azt a Joó Istvánt, aki némán menekült a 444 elől, miután a szomszédunkban Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknél vendégeskedett

A gazdasági és energetikai miniszter szerdán Facebook-posztban jelentette be, hogy „intézkedett” Bihari Katalinnak a HEPA Nemzeti Exportfejlesztési Ügynökség Zrt.-nél betöltött vezérigazgatói tisztségéből, valamint Joó Istvánnak a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökségnél betöltött vezérigazgatói tisztségéből történő visszahívásáról.

Joó István konferencián Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Joó István régi jó ismerőse lehet a 444 törzsolvasóinak: ő volt az a Némán Menekülő Titokzatos Férfi, aki Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnöknél járt, amikor a nálunk bujkáló Magyarországra menekült Gruevszkit az Orbán-kormány vagy a szolgálatok fanyar humora miatt éppen a szerkesztőségünk korábbi, Margit körúti lakásirodában lévő szerkesztősége melletti lakásba költöztették. Joó akkor a külügyminisztérium helyettes államtitkára volt, a látogatásáról később a külügy annyit írt, hogy abban nem volt semmi különös.

Joó István a 444 elől némán menekülve Fotó: Halász Júlia / 444.hu

Tavaly nyáron egyébként ugyanő már a HIPA vezéreként azon füstölgött a Facebookon, hogy „a magyar ellenzéki média továbbra sem az ország gazdaságának fejlődését, hanem idegen érdekek kiszolgálását tartja szem előtt”. Minderre a következtetésre azért jutott, mert több lap, így a 444 is, megírta, hogy az Állami Számvevőszék súlyos kritikákkal illette az egyedi kormánydöntésekkel kapcsolatos kormányzati gyakorlatot, és abban többek között azt írta, hogy a HIPA „megkérdőjelezhető modellel számolja ki az államháztartási megtérülést”.

A HEPA-tól elküldött Bihari Katalin korábban szintén Szijjártó minisztériumában volt helyettes államtitkár, előtte 2015-2016 az Antall József Tudásközpont igazgatóhelyetteseként dolgozott, de már 2002-től minisztériumi munkaköröket töltött be a külügyben, illetve a gazdasági tárcánál, 2022-től volt helyettes államtitkár.