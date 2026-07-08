Meghalt Kádár Béla

Életének 93. évében, kedden elhunyt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, 1990-1994 között az Antall-, majd Boross-kormányok külgazdasági minisztere.

Kádár Béla Fotó: Magyar Közgazdasági Társaság

Miután 1956-ban diplomát szerzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, a Magyar Nemzeti Bankban állt munkába. 1965-től az MTA Afroázsiai Kutatóközpontjában dolgozott, majd 1972-ben az MTA Világgazdasági Kutatóintézet fejlett tőkés országok osztályának vezetőjévé nevezték ki. 1988-tól az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetének igazgatója volt.

Az 1990-es parlamenti választás után alakult, Antall József vezette kormányban az újonnan létrehozott Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának vezetője lett. E tisztségét a Boross Péter vezette kormányban is betöltötte. Az 1994-es országgyűlési választáson a Magyar Demokrata Fórum Baranya megyei területi listájáról szerzett országgyűlési mandátumot, 1998-ban már nem jutott be a parlamentbe.

A Magyar Export-Import Bank Rt. elnöke volt 1998 és 1999 között, majd 1999 és 2003 között Magyarország OECD melletti állandó képviseletét vezette. 1999-ben választották meg az MNB Jegybanktanácsának tagjává, majd az MNB-törvény módosítása után a monetáris tanács tagja lett. 1999 és 2008 között a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke volt.

Tudományos pályája során kutatási területei a gazdasági és iparfejlődés, a nemzetközi munkamegosztás és a nemzetközi kapcsolatok voltak. 1970-ben védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi, 1980-ban pedig akadémiai doktori értekezését. Tagja volt az MTA Közgazdaság-tudományi Bizottságának, 2001-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává. (MTI)