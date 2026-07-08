Megölte egy izraeli légicsapás azt a humanitárius dolgozót, aki megszervezte a vb-meccsek közvetítését Gázában

Kedd este, közvetlenül az Egyiptom–Argentína vébé-nyolcaddöntő előtt vesztette életét egy izraeli rakétatámadásban az 57 éves Mohamed al-Wahidi, a gázai Egyiptomi Bizottság igazgatója, írja a Guardian. Évek óta dolgozott segély- és fejlesztési projekteken a palesztin területeken, nemrégiben ő szervezte meg, hogy a világbajnokság mérkőzéseit követni lehessen nyilvános vetítéseken a Gázai övezetben. Ennek a kedd esti meccsnek különösen sok, Egyiptomnak szurkoló nézője volt Gázában (a csapat 2-0-s előnyről drámai utolsó negyedórában 3-2-re kikapott).

Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

A Guardian szerint ez a kedvezményezése „üdvözlendően enyhítette a gázaiak gyötrelmét a csak részben betartott tűzszünet, a szinte mindennapos izraeli légicsapások és a humanitárius segélyekre vonatkozó szigorú korlátozások okozta folyamatos szenvedések közepette”. A légicsapásban Al-Wahidin kívül életét vesztett két gyerek, egy nyolc- és tízéves testvérpár, valamint egy másik férfi, aki a közelben tartózkodott.

Az izraeli hadsereg megerősítette a légicsapás tényét, de azt közölték, hogy nem al-Wahidi volt a célpont, hanem a rakéta „egy, a Hamász katonai szárnyán lévő terroristát” célzott meg. A családja szerint a férfi egy taxiban tartott a mérkőzés vetítésére Gáza déli részén, amikor egy rakéta eltalálta az autóját. A jelentések szerint a sofőrje túlélte a támadást.