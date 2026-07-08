Mészáros Lőrinc bankjából érkezik az állami Eximbank új vezére

„Az EXIM Bank Zrt. és a MEHIB Zrt. vezérigazgatójává Kiss Zalánt neveztem ki, aki több mint 18 év nemzetközi és hazai banki tapasztalattal rendelkezik” – jelentette be szerdán Kapitány István a Facebookon. A gazdasági miniszter hétfőn döntött úgy, hogy visszahívja a 2025 áprilisában kinevezett Berta Adriennt az Eximbank és a MEHIB vezérigazgatói posztjairól, valamint minden kapcsolódó vezetői megbízásából.

Kiss Zalántól a miniszter két dolgot vár el: a megkezdett átvilágítási és átadás-átvételi folyamatok szakszerű lezárását, valamint a társaságok stabil, átlátható és eredményes működésének biztosítását. Azt írta, hogy Kiss vezetése alatt az Eximbanknak és a MEHIB-nek „a jogszerűségre, az átláthatóságra, a felelős gazdálkodásra és a magyar vállalkozások exportképességének erősítésére”.

Az új állami bankvezér legutóbbi munkahelye a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH volt, ahol mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójaként dolgozott, de korábban volt a bank önkormányzatokért is felelős ügyvezető igazgatója. Igaz, a NER-es nagybank előtt is, már mintegy húsz éve a pénzügyi szektorban dolgozott és dolgozik, volt a CIB-nél, a Budapest Banknál és az MKB-nál is, sőt, angliai tartózkodása idején egy évet dolgozott a Royal Bank of Scotland munkatársaként.