Trump elrendelte az amerikai–spanyol kereskedelem leállítását

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Minden kereskedelmi kapcsolat felszámolására utasította Scott Bessent pénzügyminisztert Donald Trump amerikai elnök, aki szörnyű partnernek nevezte Madridot a törökországi NATO-csúcstalálkozón – írta meg a Reuters.

Az amerikai elnök Mark Rutte NATO-főtitkár előtt beszélt arról, csalódott a spanyolokban, akik nem fogadták el a NATO új célkitűzését – eszerint az országok GDP-jük 5 százalékát védelmi kiadásra kellene fordítani.

Mark Rutte NATO-főtitkár és Donald Trump sajtótájékoztatója.
Fotó: SAUL LOEB/AFP

„Spanyolország semmiben sem ért egyet, és nem kéne támogatnia őket” – mondta Trump a NATO-főtitkárnak, majd Bessent pénzügyminiszterhez fordult, és azt mondta nem „egyáltalán nem akarok kereskedeni velük, rendben?” A miniszter igennel válaszolt, mire Trump azt mondta:

„Azonnal intézd el! Ne is beszélj velük. Reménytelenek. Rossz emberek.”

Az elnök szerint Spanyolország „annyira sok pénz keres rajtunk, de gondoskodni fogunk róla, hogy kevesebbet keressenek. Nem akarok velük üzletelni.”

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