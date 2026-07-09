A környező utcákban újraindult az élet, miután sikerült stabilizálni az összeomló, 37 emeletes toronyházat Manhattanben

A New York-i hatóságok szerdán elkezdték megnyitni a közeli utcákat Manhattan középső részén, miután a mérnöki csapatok megerősítették azt az épületet, amit a meghajló tartógerendák miatt részleges összeomlás veszélye fenyegetett. A mérnökök egész kedd éjszaka és a következő délelőtt folyamán dolgoztak azon, hogy megerősítsék a veszélyeztetett szinteket a 42. utca 235. alatti épületben. Az egykori Pfizer-székházat jelenleg lakóépületté alakítják át.

A Pfizer egykori székháza Manhattanben 2026. július 8-án. Fotó: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Az épületet kedd reggel ürítették ki, miután az építőmunkások meghajló tartógerendákat fedeztek fel a 37 emeletes épület 21. emeletén. A város építésügyi hatósága (DOB) szerint ennek következtében a 21. és a 26. emelet közötti szintek részben megsüllyedtek, illetve elindult az összeomlásuk. Egy öt háztömb hosszúságú és három háztömb szélességű lezárt zónát alakítottak ki, hogy megtiltsák a gyalogosok és a járművek közlekedését a helyszín körül. Kilenc épületet kiürítettek, miközben a munkacsoportok óvatosan behatoltak a veszélyeztetett épületbe, és azon dolgoztak, hogy megerősítsék azt.

A DOB szerdán közölte, hogy a 18. és a 23. emelet között ideiglenes alátámasztást építettek ki, ami magában foglalja a 21. és 22. emeletre telepített szerkezeti acélból készült támaszoszlopokat, valamint négy másik emeleten könnyebb alátámasztó oszlopokat. A DOB illetékesei szerint kedd reggel óta nem észleltek további elmozdulást. (ABC News)