Az ICE kitoloncolási járatait is üzemeltető cég gépeivel utazott a francia válogatott a vb-n

A francia labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság idején olyan repülőgépeket használt, amelyeket az amerikai bevándorlási hatóság (ICE) kitoloncolási műveleteihez is alkalmaznak – írja a Guardian.

A lap szerint a csapat legalább három belföldi útján a Global Crossing Airlines (GlobalX) gépeivel utazott a mérkőzések helyszínei és a bostoni bázisa között. A vállalat 2024-ben és 2025-ben az ICE kitoloncolási járatainak egyik legfontosabb üzemeltetője volt.

A Guardian vizsgálata szerint a francia csapat által a Paraguay elleni mérkőzés után használt repülőgép idén 44, bevándorlási kitoloncolással összefüggő járaton vett részt, 2022 óta pedig mintegy 950 ilyen repülést teljesített. Az ICE Flight Monitor adatai alapján ugyanez a gép néhány nappal korábban az arizonai fogvatartási központból Louisianába szállított őrizetben lévő személyeket.

Az ügy különösen érzékeny lehet Franciaországban, mivel a válogatott több játékosa – köztük Kylian Mbappé – rendszeresen felszólalt a szélsőjobboldali, bevándorlásellenes politikai erőkkel szemben. Mbappé 2024-ben „katasztrofálisnak” nevezte a Nemzeti Tömörülés (RN) előretörését, és arra buzdította a fiatalokat, hogy akadályozzák meg a szélsőjobboldal hatalomra kerülését.

A Guardian megkereste a GlobalX-et és a francia válogatott képviselőit is, de egyik fél sem reagált a kérdésekre. A lap szerint a válogatott hivatalos közösségi médiás felvételein látható volt a GlobalX logója a repülőgépen, a járatot pedig a repüléskövető adatok alapján az ICE Flight Monitor azonosította. Nem a francia válogatott az egyetlen vb-résztvevő csapat, ami igénybe vette a társaság gépeit: a Daily Mail korábban arról számolt be, hogy az angol válogatott és Irán is használta a GlobalX charterjáratait.