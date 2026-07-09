Egy indianai gyújtogató levágta a saját faszát, benzint öntött rá – majd azzal gyújtott tüzet egy szomszédja garázsában. A bírósági dokumentumok szerint a 36 éves Christopher Peden állítólag beismerte, hogy ő maga okozta a sérülést, miután először azt állította, megszúrták.

Peden a rendőröknek azt mondta, hogy május 6-án a Fort Wayne-i garázsban „bántotta magát”: egy konyhakéssel „levágta a péniszét” – számolt be róla a FOX 59.

A bírósági iratok szerint a teljesen őrült gyújtogatási terv során benzint öntött a levágott nemi szervére, majd „felgyújtotta a garázs padlóját, közvetlenül az ajtó belső oldalánál”.

Amikor Peden később összetalálkozott a rendőrökkel, azt állította, a város belvárosi részén megvágták. Nem sokkal később elismerte, hogy „nem mondott igazat” a támadásról, és azt mondta a nyomozóknak, „őszinte akar lenni”.

A nyomozók bizonyítékokat is találtak a garázsban: egy piros műanyag benzineskannát, négy öngyújtót és egy konyhakést.

Peden ellen gyújtogatás miatt emeltek vádat, és a jövő héten áll bíróság elé.