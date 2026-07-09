Elromlott a légtechnika, átmenetileg leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban

„Átmeneti – jelen pillanatban nem meghatározható – időtartamra a császárműtő légtechnikájának zavara miatt le kell mondanunk a szülészeti ellátásunkat” – közölte a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház.

Azt írják, hetek óta dolgoznak a problémán, meg is kapták az új hűtőberendezést, de a légcsere még mindig nem megoldott, ezért az anyák és az újszülöttek biztonsága érdekében a szülészeti ellátást az ÉPC-Honvédkórház szülészetén folytatják, a Dózsa György úton.

Fotó: Halász Júlia

Magyar Péter miniszterelnök és Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június 25-én élő videóban jelentkezett be az Uzsokiból, hogy beszámoljanak a kórházi klímák helyzetéről a hőségriadó közepén. A kormányfő azt mondta, a kormány egyik első intézkedése volt, hogy 3,6 milliárd forintnál is több azonnali rendkívüli költségvetési forrást csoportosítottak át a kórházi klímaberendezések cseréjére, fejlesztésére.