Haaland és Kane egymás ellen, Marokkó visszavágna a franciáknak, kapnak végre gólt a spanyolok? – jönnek a vb-negyeddöntők

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Elérkezett a 2026-os labdarúgó-világbajnokság legfontosabb része, a negyeddöntők előtt már csak nyolc válogatott maradt versenyben a trófeáért. A csoportkör és a kieséses szakasz első fordulói után a legtöbb meglepetéscsapat búcsúzott, a mezőnyben pedig hat európai válogatott mellett ott van a címvédő Argentína, valamint a 2022-es torna meglepetéscsapata, Marokkó is.

A legjobb nyolc között négy olyan együttes szerepel, ami négy évvel ezelőtt is eljutott idáig, míg Norvégia és Svájc története során először játszhat világbajnoki negyeddöntőt. Mindannyian már csak három győzelemre vannak a vb-címtől.

Az Opta szuperszámítógépének legfrissebb modellje alapján továbbra is Franciaország a torna legnagyobb esélyese: Didier Deschamps csapata a szimulációk 27,3 százalékában hódította el a trófeát. Mögöttük Spanyolország következik 21,3, Argentína 17,3, Anglia pedig 16,5 százalékkal. A nyolc között maradt csapatok közül Norvégia, Marokkó, Svájc és Belgium számít kevésbé esélyesnek, utóbbi például mindössze a szimulációk 3,6 százalékában nyerte meg a tornát.

A Ringer elemzése szerint a negyeddöntős mezőny érdekessége, hogy eltérő futballfilozófiák találkoznak egymással. Argentína Messire, Franciaország az egyéni kvalitásokra és a gyors átmenetekre épít, Spanyolország a játék kontrollálására törekszik, míg a kisebbnek tartott válogatottak elsősorban szervezett védekezésükre és kontrajátékukra támaszkodnak.

Nézzük, mire lehet számítani a negyeddöntőkben.