Hét civil szervezet közötti összefonódás miatt tesz feljelentést a kormány

Kormányszóvivői tájékoztatót tartanak, most Magyar Péter nélkül, miután a miniszterelnök a NATO-csúcsra utazott Törökországba, ahol pár napot még eltölt a gyerekeivel. A csütörtöki tájékoztatón Köböl Anita közölte a Telex beszámolója szerint, hogy elindult a mindenki által ismert Tisztítótűz művelet, aminek célja elmondása szerint a korrupció felszámolása és az előző években kilopott állami vagyon visszaszerzése, amit az oktatásra és az egészségügyre szeretnének fordítani.

Öt olyan ügyet mutatnak be, ahol a Tisza kormány korrupció gyanújára bukkant, és hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett. Magyar Éva kormányszóvivő hét olyan civil szervezetet sorolt fel, amelyek az elmúlt 5 évben összesen 1,52 milliárd forint állami támogatást kaptak, és amit a jelenlegi kormány szerint részben egymást átfedő programokra költöttek el.

Az érintett nevét nem árulták el, csak annyit mondtak, hogy a hét szervezetet egy fővárosi fideszes képviselőjelölt és más személyek kötnek össze. A hét szervezet közül az egyik a Ficsak – Fiatal Családosok Klubja, amit Király Nóra, a Fidesz csepeli jelöltje vezetett.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

Ez volt az a szervezet, ami 2023 februárjában arra kérte a közintézmények vezetőit, hogy ne szervezzenek farsangot az óvodákba és iskolákba: az ugyanis elterelheti a gyerekek figyelmét a nagyböjtről, a Jézus kereszthalálára és feltámadására való lelki felkészülés időszakáról.