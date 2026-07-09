Magyar Péter kapott Erdoğantól egy Magnumot

„Erdoğan török elnök szokatlan ajándéka a NATO-csúcson. Egy Magnum pisztoly töltényekkel, a nevemre gravírozva…” – jelentette be Magyar Péter.

Nem csak a magyar miniszterelnök kapott ilyen ajándékot a török elnöktől, hanem minden vezető, sokan meg is lepődtek. A fegyver egy Gumusay .357 Magnum, egy ritka hatlövetű, amit a török MKE gyártott az 1990-es években.

A belga miniszterelnök, Bart De Wever a brüsszeli repülőtér rendőrségének adta át a fegyverét, hogy egy biztonsági széfben helyezzék el. Karol Nawrocki lengyel elnök egyik munkatársa elmondta, hogy az elnök revolvere a varsói repülőtéren vámkezelésre vár, és egy megfelelő helyen fogják tárolni, „hogy egyrészt biztonságban legyen, másrészt pedig ajándékhoz méltó módon kezeljék”. „Természetesen senki sem fog vele lövöldözni” – tette hozzá.

A holland és a svéd miniszterelnöki hivatal közölte, hogy az ő revolvereiket a megfelelő ankarai nagykövetségekre szállították. A holland példányt hatástalanítani fogják, míg a svéd a behozatali engedélyhez szükséges papírokra vár.

A brit Keir Starmernek adott fegyverhez tisztítókészlet és 500 töltény is járt – közölte egy Downing Street-i forrás.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök revolverét már a kormány székhelyén, a Palazzo Chigiben tárolják, más állami ajándékok mellett.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt tervezi, hogy a sajátját egy katonai múzeumnak adományozza.

Törökország modern kézifegyveripara főként félautomata fegyverekre összpontosít, így a Gumusay revolver különleges gyűjtői érdekességnek számít. A török fegyvergyártók olcsó pisztolyokkal és sörétes puskákkal törtek be az európai polgári fegyverpiacra, kihívást intézve a régóta ismert olasz és belga márkákkal szemben, amik hagyományosan a drágább sport- és szolgálati fegyverekhez kötődnek.

A genfi székhelyű Small Arms Survey szerint Törökország 2019 és 2024 között az USA és Olaszország mögött a világ harmadik legnagyobb kézifegyver-exportőre volt: az időszakban kb. 3 milliárd dollár értékben exportált ilyen fegyvereket. (NBC News)