Munkacsoport vizsgálja a hadfelszerelés-fejlesztési programot és az általános működést érintő szerződéseket

Megjelent a hivatalos értesítőben, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter utasítást adott, hogy munkacsoportot hozzanak létre a Hadfelszerelés fejlesztési programmal és általános működéssel összefüggő szerződések vizsgálatára december 31-ig.
A munkacsoport vizsgálata a 2022 és 2026 között megkötött valamennyi még hatályos, teljesítés alatt álló, továbbá már teljesedésbe ment visszterhes és ingyenes szerződésre is kiterjedhet. A munkacsoport a HM által megkötött, képviseleti felhatalmazáson alapuló, nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja.
A munkacsoport elnöke a HM parlamenti államtitkára, a tagjai:
A munkacsoport elnökének egyedi döntése alapján szakmai, beszerzési, jogi és pénzügyi, valamint az adott szerződés szerinti jogviszony teljesítésével kapcsolatos ismeretekkel, szakértelemmel rendelkező szakértőt is meghívhat a munkacsoport ülésére.
A munkacsoport titkársági feladatait, valamint a szakmai előkészítő, adminisztratív feladatokat a HM Parlamenti Államtitkári Kabinet látja el.
A munkacsoport ülését a munkacsoport elnöke – a Munkacsoport titkársága útján – hívja össze. Az elnök egyes speciális kérdések vizsgálatára almunkacsoport felállításáról is dönthet. Az almunkacsoport a munkacsoport kijelölt tagjaiból, eseti meghívottakból és a munkacsoport elnökének engedélyével külső szakértőkből állhat.
A munkacsoport adatvédelemmel és az információvédelemmel összefüggő jogszabályokban előírtak betartása mellett a Szerződések vizsgálata során a szükséges dokumentumokba betekinthet, és a szerződéskötéssel kapcsolatos vezetői döntéseket megalapozó dokumentumokban foglalt adatokat megismerheti.
A HM PÁT 2026. december 31-ig, az adatvédelemmel és az információvédelemmel összefüggő jogszabályokban előírtak betartása mellett jelentést készít a miniszternek a vizsgálat eredményéről.