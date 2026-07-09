Munkacsoport vizsgálja a hadfelszerelés-fejlesztési programot és az általános működést érintő szerződéseket

Megjelent a hivatalos értesítőben, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter utasítást adott, hogy munkacsoportot hozzanak létre a Hadfelszerelés fejlesztési programmal és általános működéssel összefüggő szerződések vizsgálatára december 31-ig.

A munkacsoport vizsgálata a 2022 és 2026 között megkötött valamennyi még hatályos, teljesítés alatt álló, továbbá már teljesedésbe ment visszterhes és ingyenes szerződésre is kiterjedhet. A munkacsoport a HM által megkötött, képviseleti felhatalmazáson alapuló, nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja.

A munkacsoport elnöke a HM parlamenti államtitkára, a tagjai:

a HM közigazgatási államtitkára vagy az általa kijelölt személy, a HM honvédelmi államtitkára vagy az általa kijelölt személy, a HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára vagy az általa kijelölt személy, a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára vagy az általa kijelölt személy, a HM védelempolitikáért és haderőfejlesztésért felelős helyettes államtitkára vagy az általa kijelölt személy.

A munkacsoport elnökének egyedi döntése alapján szakmai, beszerzési, jogi és pénzügyi, valamint az adott szerződés szerinti jogviszony teljesítésével kapcsolatos ismeretekkel, szakértelemmel rendelkező szakértőt is meghívhat a munkacsoport ülésére.

Ruszin Szendi Romulusz 2026. május 11-én. Fotó: Németh Dániel/444

A munkacsoport titkársági feladatait, valamint a szakmai előkészítő, adminisztratív feladatokat a HM Parlamenti Államtitkári Kabinet látja el.

A munkacsoport ülését a munkacsoport elnöke – a Munkacsoport titkársága útján – hívja össze. Az elnök egyes speciális kérdések vizsgálatára almunkacsoport felállításáról is dönthet. Az almunkacsoport a munkacsoport kijelölt tagjaiból, eseti meghívottakból és a munkacsoport elnökének engedélyével külső szakértőkből állhat.

A munkacsoport adatvédelemmel és az információvédelemmel összefüggő jogszabályokban előírtak betartása mellett a Szerződések vizsgálata során a szükséges dokumentumokba betekinthet, és a szerződéskötéssel kapcsolatos vezetői döntéseket megalapozó dokumentumokban foglalt adatokat megismerheti.

A HM PÁT 2026. december 31-ig, az adatvédelemmel és az információvédelemmel összefüggő jogszabályokban előírtak betartása mellett jelentést készít a miniszternek a vizsgálat eredményéről.