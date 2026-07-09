A norvég labdarúgó-válogatott az angolok elleni világbajnoki negyeddöntő előtt elhagyta az eddigi bázisául szolgáló ötcsillagos szállodát – írja MTI.

A Daily Mail beszámolója szerint a skandináv csapat a költözést azzal indokolta, hogy a Miamiban található szálloda körülményei hátráltatták a vasárnapi mérkőzésre való felkészülést.

A brit lap szerint a játékosok és az edzői stáb elsősorban a hotel közelében zajló építkezések, a megfelelő konferenciaterem hiánya, valamint a strandtól való nagy távolság miatt voltak elégedetlenek.

Az oslói Dagbladet arról írt, hogy a költözésben a szobák nem megfelelő takarítása és az alacsony szolgáltatási színvonal is szerepet játszott.

A lapok szerint az új szálloda még drágább, mint az előző, amelyben egy szoba ára mintegy 250 dollárba, átszámítva körülbelül 78 ezer forintba került éjszakánként. A norvégoknak ugyanakkor várhatóan nem kell állniuk a többletköltségeket, mivel a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a világbajnokság ideje alatt fedezi a csapat további szálláskiadásait is.

A Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntőt szombaton 23 órakor kezdődik.