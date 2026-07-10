A csodacsere Mikel Merino vb-elődöntőbe lőtte a spanyolokat

Spanyolország Mikel Merino 89. percben szerzett góljával 2–1-re legyőzte Belgiumot, és 2010 óta először bejutott a világbajnokság elődöntőjébe.

Belgium már a mérkőzés előtt két fontos játékosát is elveszítette. Amadou Onana sérülés miatt eleve nem játszhatott, a jó formában lévő csapatkapitány, Youri Tielemans pedig a bemelegítés közben húzódott meg, ezért az utolsó pillanatban ki kellett venni a kezdőcsapatból. Ruiz szerepeltetése kisebb meglepetésnek számított, Luis de la Fuente ugyanis Pedrit hagyta ki miatta a kezdőből.

A spanyolok a mérkőzés 30. percében szerezték meg a vezetést, Dani Olmo lövése után Fabián Ruiz reagált a leggyorsabban a kipattanóra, és a kapuba lőtt. Belgium azonban még a szünet előtt egyenlített. Kevin De Bruyne nagyszerű passzával indult a támadás, aminek végén Charles De Ketelaere fejelt Unai Simón kapujába. Ez volt az első gól, amit a spanyol válogatott ezen a vébén bekapott.

Fotó: PAUL ELLIS/AFP

A második félidőben a spanyolok fokozatos őrölték fel ellenfelüket. A belgák helyzetét tovább nehezítette, hogy Thibaut Courtois combsérülés miatt a 71. percben, könnyeivel küszködve hagyta el a pályát, a helyére a válogatottban mindössze harmadszor szereplő Senne Lammens állt be. Végül rajta ment el a meccs: a hajrában nem tudta megfogni Pau Cubarsí lövését, a kipattanóra pedig az alig két perccel korábban becserélt Merino csapott le, és második labdaérintéséből megszerezte a győztes gólt.

Merino az előző körben, Portugália ellen is csereként beállva döntötte el a mérkőzést, így sorozatban másodszor vált a spanyolok nyerőemberévé. A győzelem a játék képe és a helyzetek alapján összességében megérdemelt volt: Spanyolország 2,08-as várható gólmutatóval zárt, míg Belgium mindössze 0,38 xG-ig jutott.

Spanyolország ESP 2 - 1 Belgium BEL Vége Negyeddöntők F. Ruiz Peña 30 ' M. Merino Zazón 88 ' C. De Ketelaere 41 ' P. Cubarsí Paredes 43 ' A. Laporte 90+3' K. De Bruyne 85 ' A. Witsel 90+5'

A spanyolok kedden Franciaországgal játszanak a világbajnoki döntőbe jutásért.

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