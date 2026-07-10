A rendőrség elismerte, hogy jogszerűtlenül bilincselt és használt gázspray-t

2025 júliusában egy angyalföldi dohánybolthoz hívták ki a rendőröket, mert a bejelentés szerint egy ismeretlen személy garázdálkodott a boltban. Mire azonban a járőrök megérkeztek, az elkövető már nem volt a helyszínen.

Ott volt viszont a parkolóban három roma férfi, az egyikük édesapját aznap temették el, rá emlékezve italoztak a boltnál - írja a Magyar Helsinki Bizottság. A rendőrök igazoltatni akarták őket, de az intézkedés hamar elfajult: két férfit megbilincseltek, a harmadikat pedig, aki mobiltelefonnal kamerázta az intézkedést, a rendőrautó motorháztetejére nyomták, közvetlen közelről gázspray-vel lefújták, majd megbilincselték.

A nyilvánosságra került felvételeken hallható, ahogy a férfi azt kiabálja, hogy nem kap levegőt. A rendőrök ennek ellenére továbbra is leszorítva tartották, amíg meg nem érkezett az erősítés.

Fotó: RTL Híradó

A rendőrség akkoriban a felvételt nyilvánosságra hozó RTL Híradóval azt közölte, hogy a férfiak ellenszegültek az intézkedésnek, és a belső parancsnoki vizsgálat szerint a rendőri fellépés szabályos és arányos volt. A mobiltelefonnal kamerázó férfi azonban a Magyar Helsinki Bizottság segítségével panaszt tett a rendőri túlkapás miatt.

A XIII. kerületi rendőrkapitány első fokon elutasította a panaszt, ezt később megsemmisítették. A megismételt eljárásban a kerületi kapitány már részben elismerte, hogy probléma volt a kényszerintézkedésekkel, a bilincseléssel, a gázspray használatával és a leszorításával. Végül a másodfokú döntésében a BRFK végre egyértelműen kimondta, hogy az előállítás jogalapja sem állt fenn, a férfit nem lehetett volna bevinni a rendőrségre, és az összes kényszerítő eszköz alkalmazása jogszerűtlenül történt.

A határozat is elismeri, hogy a rendőröknek lett volna lehetőségük előzetesen figyelmeztetni a mobillal videózó férfit arra, hogy kényszerítő eszközt fognak alkalmazni, ha nem hagyja abba a videózást, ezt azonban nem tették meg. A döntés szerint ráadásul a férfi nem tanúsított olyan ellenszegülő magatartást, amely indokolta volna az azonnali, figyelmeztetés nélküli fellépést.

„A közeli lakóépület erkélyéről készült videófelvétel jelentette objektív bizonyítékként az ügy kulcsát, a rendőrség ugyanis kezdetben csak a rendőri jelentésre alapozta álláspontját. Köszönet és elismerés illeti azokat az állampolgárokat, akik jogsértést látva nem néznek félre, hanem dokumentálják azt” – mondta Bieber Ivóna, a Magyar Helsinki Bizottság az ügyben jogi képviseletet ellátó ügyvédje.