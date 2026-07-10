Annyira kevés a víz a Balatonban, hogy módosítani kell a Kékszalag útvonalát

A Balaton szokatlanul alacsony vízállása miatt 1600 méterrel keletebbre helyezik az idei Kékszalagon a keszthelyi bóját – közölte a Magyar Vitorlás Szövetség. „A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét” – áll a közleményben.

Fotó: Jánossy Gergely/MTI/MTVA

A pálya átszabása miatt a légvonalban 150 kilométeres táv 3,2 kilométerrel lesz rövidebb, de a szervezők szerint ennek fejében „a megmérettetés a hazai vitorlás közösség számára a lehető legszélesebb körben nyitott marad”.

A döntést azért kellett meghozni, mert már most is csak 66 centiméter a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján, és a hidrológiai előrejelzések szerint a rajtig ez további 10 centimétert is apadhat. „Az 55 centiméteres várható átlagos vízállás 60 centiméterrel kevesebb az ideálisnál, és 40 centiméterrel marad el a tavalyi értéktől” – írták a szervezők.

Az eredeti bójapozíciónál a verseny idején csak nagyjából két méter mély lenne a víz, „ez pedig a Kékszalag mezőnyének legalább 10 százaléka számára lehetetlenné tenné az indulást”, mert „a klasszikus és a nagy tőkesúlyos hajók számára a 240 centiméteres vízmélység garantálása a teljes útvonalon alapfeltétele a biztonságos versenyzésnek”.

A Kékszalagot három hét múlva rendezik, a mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről.